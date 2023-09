Les 4 infos du mercredi 13 septembre

SANTE - L’actualité de ce mercredi marquée par un terrible chiffre. Plus de 400 morts de plus que la normale ont été recensées en France pendant la canicule le mois dernier. Il s’agit d’une hausse de plus de 5% par rapport à la même période l'an passé. Les personnes âgées de plus de 75 ans constituent la classe d’âge la plus touchée. L'enquête publiée par Santé Publique France ce mercredi porte sur 52 départements.

ONDES - L’Iphone 12 temporairement retiré du marché en France en raison d’ondes trop puissantes. Le gouvernement menace même d’ordonner le rappel de tous les appareils vendus en France si Apple ne coopère pas. Le problème pourrait en théorie être réglé avec une simple mise à jour.

NOËL – A Tours, on prépare déjà Noël. La ville lance un appel pour trouver le sapin qui habillera la place Jean-Jaurès. Si vous en avez un dans votre jardin, et qu’il répond aux critères, vous pouvez en faire don à la ville.

Il faut que ce soit un conifère de genre epicea ou abies, d’une hauteur de 12 à 18 mètres.

Avoir une silhouette équilibrée (pas d’irrégularités dans la ramure ou d’espaces importants dans le feuillage)

Être facilement accessible depuis la voie publique pour être chargé.

Si le vôtre coche toutes les cases, il vous faut envoyer un mail à s.rouleau@ville-tours.fr et jfauquembergue@ville-tours.fr

MONUMENT PREFERE – L’abbaye de Cluny ou le château royal de Blois seront-ils sacrés monument préféré des Français ? Stéphane Bern doit dévoiler le palmarès de l’édition 2023 à partir de 21h sur France 3. L’an dernier, c’est la gare maritime de Cherbourg et son sous-marin Le Redoutable qui l’avait emporté.

Le Fondation du patrimoine a par ailleurs révélé aujourd'hui le montant des dotations pour les 18 sites emblématiques retenus pour le loto du patrimoine.