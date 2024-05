Les 4 infos du mercredi 15 mai

EURE - Une journée « prisons mortes » partout en France, après l’attaque d’un fourgon hier dans l’Eure, où deux agents ont perdu la vie. Des blocages ont notamment eu lieu à la prison d’Orléans-Saran ou encore aux maisons d’arrêts d’Angers, Auxerre et de Coulaines. En début d’après-midi, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a reçu les syndicats pénitentiaires, pour évoquer une série de revendications.

Près de 24h après le drame, les malfaiteurs sont toujours activement recherchés. Le détenu évadé, âgé de 30 ans, est un trafiquant rouennais.

EMEUTES - 4 personnes sont mortes dont un policier en Nouvelle Calédonie. L’Etat d’urgence vient d’être déclaré. 500 policiers et gendarmes supplémentaires vont être mobilisés dans les prochaines heures. L’archipel est en proie à de violentes émeutes en raison de l’adoption d’une réforme constitutionnelle réformant le corps électoral, contestée par les indépendantistes. Le texte prévoit la possibilité pour les personnes domiciliées sur le territoire calédonien depuis au moins dix ans de voter aux scrutins provinciaux.

MEDECIN - Aller chez le médecin vous coûte un peu plus cher depuis aujourd’hui. Le reste à charge pour les consultations médicales, examen radiologique ou analyse biologique passe de 1 à 2 euros, qui ne vous seront donc plus remboursés. Cette mesure doit permettre d’économiser plus de 400 millions d’euros.

BASKET – Le début ce soir des ¼ de finale de Betclic Elite. Paris reçoit Cholet à 20h30. Ce mercredi marque aussi le début des play-offs de Pro B. Orléans, 4ème de la saison régulière, reçoit Rouen, 5ème, en quart de finale aller. Coup d’envoi à 20h à l’Arena Co’Met.