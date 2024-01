Les 4 infos du mercredi 17 janvier

METEO - 19 départements sont en vigilance ORANGE neige-verglas dont l’Essonne et l’Eure-et-Loir. L’Eure-et-Loir où les transports scolaires sont suspendus tout comme dans le Loiret et l’Yonne. Les collèges et lycées icaunais ont même exceptionnellement été fermés. Ce jeudi, quelques flocons sont attendus sur les Pays de la Loire et le Val de Loire, avec localement jusqu’à 5 cm de neige.

PARCOURSUP - 23 000 formations sont proposées. Depuis ce mercredi matin, les élèves de Terminale peuvent formuler leurs vœux d’orientation sur Parcoursup. Ils ont jusqu’au 14 mars pour déposer leurs demandes et jusqu’au 3 avril pour confirmer leurs vœux et finaliser leurs dossiers.

YONNE – Un train de marchandises a percuté ce matin des bungalows de chantier dans l’Yonne. On ignore les circonstances exactes de l’accident. Les dégâts sont limités et il n’y a pas eu d’impact sur la circulation des trains. Il n’y a heureusement pas eu de victime.

FOOT - Sans surprise, la billetterie pour le match de l’US Orléans face au PSG en 16ème de finale de Coupe de France a été prise d’assaut ce matin. Ouverte uniquement aux guichets du stade, il fallait s’armer de patience. Pour rappel, 2000 billets étaient en vente.