Les 4 infos du mercredi 23 août

CANICULE - Toujours plus chaud. Ce mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août, avec un indicateur thermique national de 27,1°C selon Météo France. 19 départements sont placés en vigilance canicule ROUGE et 37 en ORANGE.

Un retour à la normale est espéré ce week-end. La baisse des températures débutera vendredi, par l’ouest, selon Météo France. Avant cela, des orages parfois forts localement sont attendus demain des Pays de la Loire à la Bourgogne. 25 départements seront d’ailleurs en vigilance ORANGE. Le Maine-et-Loire, l’Indre et Loire, le Loir et Cher ainsi que le Loiret en font partie.

RENTREE - 5 écoles ne rouvriront pas à la rentrée, trop endommagées pendant les violences urbaines. C'est le cas d'une école maternelle de Mâcon en Saône-et-Loire notamment. Au total, 250 établissements ont subi des dégâts, a annoncé le ministre de l'Education Gabriel Attal.

Une rentrée scolaire placée sous le signe des restrictions à cause de l’inflation. Selon une étude Cofidis, 65% des parents vont limiter les dépenses pour leur enfant, l’achat de vêtements en tête.

JUSTICE - Une mère de famille présentée à un juge cet après-midi à Tours. Cette femme de 46 ans est accusée d’avoir, alcoolisée, tiré sur son fils avec un fusil de chasse lors d’une dispute lundi soir. La victime de 27 ans, a été touchée à la jambe.

BD – Lucky Luke va connaitre un 7ème dessinateur. Blutch, un grand nom de la BD puisque Grand Prix du Festival d’Angoulême en 2009, est chargé du prochain album. Intitulé Les Indomptés, il sortira le 1er décembre prochain.