Les 4 infos du mercredi 28 février

IVG - L’issue du vote est incertaine. Les Sénateurs examinent depuis 16h30 l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a appelé les sénateurs à être « à la hauteur de l'attente populaire ». Le vote intervient plus de 50 ans après la publication du manifeste des 343, qui lançait la lutte pour le droit à l'avortement.

COVID – Une nouvelle campagne de vaccination covid lancée mi-avril. Cela concernera les 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées et les résidents d’Ehpad, mais aussi toute personne souhaitant un rappel, à condition de respecter un délai de 3 mois depuis la dernière injection. La dernière campagne avait été peu suivie, seule 37% des 80 ans et plus s’étaient fait vacciner.

CAF - Si vous êtes inscrits à la CAF, vous allez devoir changer de mot de passe à partir du 8 mars. En cause, un vol de données de milliers de comptes revendiqué par des hackers début février. La CAF met d’ailleurs en garde contre un risque de détournement des allocations.

BLEUES - Les Bleues visent un premier titre international, ce soir. L’équipe de France féminine de football affronte l’Espagne, en finale de la Ligue des Nations.