Les 4 infos du mercredi 8 novembre

CLIMAT – Ce mois d’octobre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde selon Copernicus. C’est le 5ème record mensuel de chaleur d’affilée rapporte l’observatoire européen, avec en moyenne 15,38 degrés à la surface du globe. En parallèle, 2023 est jusqu'ici 1,43°C plus chaud qu'à l'ère pré-industrielle, ce qui est quasi-certain d’en faire l’année la plus chaude jamais mesurée.

SARKOZY – Nicolas Sarkozy de retour face à la justice dans l’affaire Bygmalion. Le dossier était examiné aujourd’hui devant la cour d’appel de Paris. L’ancien chef d’État avait été condamné en septembre 2021 à un an de prison ferme vis-à-vis du financement présumé illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012.

ECOLE - Elisabeth Borne veut généraliser les boutons d’alerte dans les établissements scolaires pour joindre les forces de l’ordre. Le dispositif existe déjà dans certaines villes. Châteauroux a par exemple été la première ville de France à équiper ses 31 écoles. Une installation estimée à 256.000 euros.

EUROVISION - Après La Zarra l’an passé, c’est Slimane qui représentera la France lors de l’Eurovision. Il interprétera un titre inédit, « Mon amour ». Ce sera le 11 mai prochain à Malmo en Suède. Il tentera de faire au moins aussi que Barbara Pravi, montée sur la deuxième place du podium en 2021. Plus de détails dans cet ARTICLE.