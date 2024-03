Les 4 infos du vendredi 1 mars

RESTOS DU CŒUR - Objectif : 9000 tonnes de dons. Les Restos du Coeur démarrent ce vendredi leur collecte annuelle auprès du grand public. Jusqu’à dimanche, 80 000 bénévoles seront présents dans 7500 supermarchés partout en France pour récolter des dons alimentaires et des produits d'hygiène. Une collecte qui s’annonce cruciale, puisque l’association est face à une hausse des demandes et une baisse des dons. L’an passé, elle a assuré 35% de l’aide alimentaire.

A noter aussi le traditionnel concert des Enfoirés ce soir sur TF1. Avec quatre petits nouveaux cette année : Santa, Gaëtan Roussel, Claudia Tagbo et Ycare.

HIVER - L’hiver 2024 est le troisième plus chaud jamais mesuré en France. Avec une température moyenne supérieure de 3,6 degrés aux valeurs de saison. Pour Météo-France, cette "hausse des températures, conséquence du changement climatique, entraîne un raccourcissement de la saison hivernale : nos hivers sont moins froids qu'avant, les gelées durables et la neige en plaine deviennent de plus en plus rares". Seul point positif, il a plus plu que d’habitude ces derniers mois. Une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques, dont la situation reste néanmoins précaire.

TRAFIC – Certains rentrent, d’autres partent. La circulation s’annonce compliquée sur les routes ce week-end dans le sens des départs. Bison futé voit ORANGE aujourd’hui puis ROUGE demain sur les deux tiers du pays, notamment en Bourgogne. Les axes menant vers les stations de ski seront très empruntés.

DODO – Dormez-vous assez ? Les Français ne dorment en moyenne que 6h58 par nuit, selon un baromètre Odoxa publié ce vendredi. Un chiffre qui descend même à 6h35 chez les soignants. Un tiers des Français dort même moins de 6 heures par nuit. Il est recommandé de dormir au minimum 7h par nuit.