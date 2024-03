Les 4 infos du vendredi 15 mars

UKRAINE – Emmanuel Macron toujours concentré sur l’Ukraine. Le chef de l’Etat est à Berlin aujourd’hui, pour s’entretenir avec les dirigeants allemands et polonais sur l’aide destinée à Kiev, alors que les divergences se sont multipliées ces dernières semaines. Hier soir, il a assuré que la France ne ferait jamais le premier pas vers la guerre face à la Russie.

BRAQUAGE - Les faits remontent à la nuit de mercredi à jeudi. Deux camions de cigarettes ont été braqués sur l'autoroute près du Mans. Les poids-lourds devaient assurer l’approvisionnement du grand ouest. Les malfaiteurs ont pris la fuite avec la cargaison estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros.

FOOT – Ce vendredi avaient lieu les tirages au sort des ¼ de finale des compétitions européennes. En Ligue des champions, le PSG retrouvera le FC Barcelone, et en Europa League, l’OM défiera les Portugais de Benfica.

DODO - 1 Français sur 2 dort mal. Ce vendredi c’est la journée du sommeil. En 50 ans, nous avons perdu 1h de sommeil environ, sachant qu'en moyenne aujourd'hui, on dort entre 6 et 9h chaque nuit. Parmi les perturbateurs de notre cher dodo, le café, moins d’activité physique et surtout les écrans.