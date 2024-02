Les 4 infos du vendredi 2 février

Transport – De nouvelles perturbations pourraient avoir lieu prochainement en France, mais cette fois, sur les rails. En effet, les contrôleurs de la SNCF menacent de faire grève les 16, 17 et 18 février prochains pour revendiquer des hausses de salaires et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière.

Travaux – C’est l’un des gros projets attendus à Orléans : l’ouverture de la faculté Porte-Madeleine. Prévu pour septembre 2025, le transfert de la fac de droit-économie-gestion d’Orléans est finalement reporté d’un an, pour cause d’appel d’offres infructueux. La rentrée est donc prévue pour septembre 2026.

Loisirs – Une idée sortie pour ce week-end. Le château d’Angers sera accessible gratuitement dimanche, comme chaque premier dimanche du mois entre novembre et mars. L’occasion de découvrir notamment l’exposition consacrée aux livres rares de la région, visible jusqu’au 12 mai, ou encore la plus grande chapelle d’Anjou et la tenture de l’Apocalypse.

Rugby – Un choc pour lancer le tournoi des 6 nations ce vendredi soir. Le XV de France affronte l’Irlande, tenante du titre et autre équipe qui a cœur de se rattraper après la déception du dernier Mondial. Ce sera sans Antoine Dupont, qui prépare les JO avec l’équipe de rugby à 7. Coup d’envoi à 21h sur France 2.