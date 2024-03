Les 4 infos du vendredi 29 mars

PÂQUES – Le début ce vendredi d’un long week-end pascal. Et vous serez nombreux sur les routes, notamment ce soir sur l’A10 entre Paris et Orléans ou encore sur l’A6 en Bourgogne. Lundi, dans le sens des retours, le quart nord-ouest sera dans le ROUGE selon Bison Futé.

SEISME - La terre a tremblé hier soir à l’ouest de Tours, en Indre-et-Loire. Un faible séisme de magnitude 3,1 sur l’échelle de Richter a été enregistré dans le secteur de Savonnières et ressentie jusqu’à à Villandry ou encore Saint-Cyr-sur-Loire. Des habitants se sont inquiétés du bruit d’explosion entendu.

AVRIL – Des changements dans votre quotidien à prévoir à partir de lundi. Attention certains médicaments vont couter plus cher. A noter aussi, la hausse des prestations sociales de 4,6%, que ce soit le RSA, la prime d’activité ou l’allocation aux adultes handicapés. C’est aussi la semaine prochaine le début de la campagne pour le chèque-énergie, le nouveau contrôle technique pour les deux-roues ou encore la fin de la trêve hivernale.

ETE – On recule ou on avance ? N’oubliez pas, on passe à l’heure d’été ce week-end. Et malheureusement, on dort une heure de moins. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 il sera déjà 3 heures. Sachez que cette année encore on aura le droit de repasser à l’heure d’hiver. Ce sera fin octobre.