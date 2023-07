Les 4 infos du vendredi 7 juillet

VACANCES – Du monde sur la route dès ce vendredi pour le premier week-end de départs en vacances. Sans surprise, sur l’A10 entre Paris et Bordeaux, des ralentissements ont été enregistrés. Demain sera classé rouge par Bison Futé, sur la moitié nord-ouest du pays et orange partout ailleurs. L’A11 sera à éviter entre Le Mans et Nantes de 10h à 14h tout comme l’A10 de 7h à 15h. Le péage de Saint-Arnoult risque d’être saturé toute la matinée. Là aussi, il est recommandé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant midi.

TRANSPORTS - 200 000 billets Intercités vendus à 19 euros jusqu’au 15 juillet. Ils seront à utiliser d’ici le 31 août. Annonce du ministre des Transports Clément Beaune. L’offre concerne toutes les lignes du réseau de jour comme de nuit, soit 135 villes. Un pass unique et peu couteux notamment pour les jeunes est en projet d’ici l’été prochain.

FAIT-DIVERS - Les trois enfants d’Alain Delon déposent plainte contre Hiromi Rollin, la dame de compagnie de l’acteur, notamment pour harcèlement moral et abus de faiblesse. La sexagénaire conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Elle entend déposer plainte à son tour. Elle dit avoir été violentée par des membres de la famille d’Alain Delon la semaine dernière, qu’ils l’ont expulsée du logement du comédien à Douchy (Loiret).

TOUR VIBRATION - Marina Kaye, La Petite Culotte, Trinix, Black M, Heritage Goldman, Maëlle… 20 nouveaux noms annoncés pour le Tour Vibration ! Rendez-vous le 1er septembre à Châteauroux, le 9 à Vendôme, le 16 à Romorantin-Lanthenay, le 22 à Sully-sur-Loire et au Mans, le 30 septembre. Les détails par ici.