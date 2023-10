Les 4 infos vendredi 13 octobre

ARRAS - Une attaque au couteau a eu lieu ce vendredi matin au lycée Gambetta d'Arras dans le Pas-de-Calais. Un enseignant est mort et deux autres personnes ont été gravement blessées. En urgence absolue, elles ont été transportées à l'hôital d'Arras. Le suspect, un tchétchène âgé de 20 ans et ancien élève de l'établissement, est fiché S. Selon des témoins, il a crié "Allah Akhbar". Lui et son petit frère de 16 ans ont été placé en garde à vue. Leur grand frère, lui, est en détention depuis 2019 dans le cadre d'un projet d'attentat déjoué.

Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête, ouverte des chefs de "assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes".

Dans l'après-midi, Emmanuel Macron s'est rendu sur place, en compagnie de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin. Le chef de l'Etat a dénoncé la "barbarie du terrorisme islamiste", tout en indiquant qu'un autre attentat avait été déjoué aujourd'hui en France. Dans les Yvelines, un homme de 24 ans, connu pour sa radicalisation a été appréhendé à proximité d'un lycée avec un couteau.



GAZA - L’armée israélienne ordonne l’évacuation de plus d’un million d’habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud d’ici 24h. Une décision qui inquiète l’ONU. Hier soir, les premiers Français rapatriés sont arrivés à Paris, d'autres vols spéciaux sont prévus ce week-end.

MOBILISATION – Un vendredi de mobilisation pour le pouvoir d’achat. Plus de 200 manifestations se sont déroulées à travers le pays. Le mouvement a été assez peu suivi. Un millier de personnes ont défilé à Toure ainsi qu’au Mans, 400 Orléans. Manifestations aussi à Bourges, Angers ou encore Nevers.

FOOT - L’équipe de France affronte les Pays-Bas ce soir, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Les Bleus qui peuvent valider leur billet pour la compétition en cas de victoire.