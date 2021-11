Les ambulanciers mobilisés pour une reconnaissance de leur métier

Durant son périple, qui durera une semaine, il passera notamment par les hôpitaux d’Angoulême, Poitiers, Angers et Chartres, dans le but de médiatiser le mouvement. Car le 30 novembre prochain, une grande journée de mobilisation est programmée pour demander une vraie reconnaissance du métier d’ambulancier.

Notre métier est resté dans les oubliettes, alors qu’on était en première ligne face au COVID, nous explique Julien Descombes, du syndicat Sud Santé Sociaux à Angers. On était les premiers à aller chercher les patients COVID, à les transporter (…) on s’est mobilisé quand il y a eu tous les transferts à Angers des patients venant de Strasbourg ou de Paris en train (…) et aujourd’hui, on a zéro reconnaissance ».

Oubliés du Ségur

Les ambulanciers hospitaliers se considèrent aujourd’hui comme les grands oubliés du Ségur de la Santé. « Il y a eu une hausse de salaire de 183 euros, la même pour tous les agents hospitaliers de la fonction publique. Et on n’a eu rien d’autre », précise Julien Descombes.

Mais les revendications vont bien au-delà de l’aspect financier. Les ambulanciers réclament aujourd’hui une revalorisation de leur statut, « parce qu’aujourd’hui, les ambulanciers sont considérés comme des ouvriers et non des soignants ». Ils demandent alors une reconnaissance de leur formation avec un passage en catégorie B dans la filière active.

Le 30 novembre prochain, une journée de grève nationale est programmée. A Angers, elle n’aura pas d’impact pour les patients, les ambulanciers étant assignés dans la fonction publique. Seuls ceux qui ne travaillent pas ce jour-là seront mobilisés. Une grande manifestation à Paris est par ailleurs organisée.