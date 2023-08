Les anti-bassines vont rejoindre Paris en vélo

Ils veulent redire leur opposition à la création de vastes retenues d’eau pour l’irrigation agricole. Les anti-bassines appellent à la mobilisation et organisent au départ de Lezay dans les Deux-Sèvres vendredi un convoi de l’eau. Plusieurs centaines de cyclistes mais aussi des tracteurs auront pour objectif Paris le 26 et 27 août.

Ils passeront notamment par Migné-Auxances, Coussay-le-Bois Tours, Blois et Orléans. Une dernière ville étape qui n’a pas été choisie au hasard. La préfecture du Loire abrite en effet le siège de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Le collectif Bassines non merci ! prévoit de « signifier à ses administrateurs qu’il n’est pas question qu’un centime de plus serve au démarrage d’un nouveau chantier ».