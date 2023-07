Les bâtisseurs de Guédelon acquièrent un château à l'abandon

Le château de Pisy va bientôt revivre. Maryline Martin, la présidente du chantier de Guédelon (Yonne) a annoncé il y a quelques semaines l’acquisition du château de Pisy, une bâtisse du XIIe siècle à la frontière avec l’Aube. Classée monument historique, elle est en mauvais état.

« Les anciens propriétaires n'avaient pas fait grand-chose, ils avaient un projet initial il y a peut-être une vingtaine d'années, de faire un centre de rencontre il me semble et finalement c'est tombé à l'eau », explique Maryline Martin. Le site est aussi riche de plusieurs héritages. « Il y a des parties médiévales, d'autres qui sont plus renaissances. Il y a eu aussi des évolutions. Un des propriétaires avait vécu dans la chapelle, donc il faut refaire les planchers, retrouver la chapelle initiale », indique-t-elle.

PAS UN GUÉDELON BIS

Les bâtisseurs de Guédelon souhaitent restaurer l’ouvrage mais pas n’importe comment. « On s'est dit que ce serait bien de voir si on est capable de mettre les techniques qu'on applique à Guédelon, nos productions de carreaux, productions de chaux, productions de charpentes, sur un monument historique », dit Maryline Martin. Elle ajoute : « même s'il y a quand même encore de très beaux restes, et donc ça veut dire qu'on aimerait prendre le temps de faire les choses, et surtout de bien les faire ».

Les compétences, les ouvriers de Guédelon les ont. « Je pense qu'on est complètement en capacité de refaire des engins de levage, de se remettre, vraiment c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on ait le temps de le faire », croit Maryline Martin.

Restaurer Pisy, oui, mais pour en faire quoi ? Si rien n’est défini pour le moment, la présidente du chantier de Guédelon aimerait en faire un lieu de rencontre. « La cour est très jolie, très rassurante, donc on pourrait imaginer des spectacles, des shows ».

Le futur du château devrait commencer à prendre forme à l’automne avec les réunions avec les différences services de l’Etat, la DRAC et l'architecte des monuments historiques.