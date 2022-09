Les billets pour la 8ème édition du TEDxTours vendus en à peine 2 heures !

Le 25 octobre prochain, le Grand Théâtre de Tours accueillera la 8ème conférence TEDxTours. 850 spectateurs attendus, dont les places ont été vendues en à peine 2 heures ! Les conférences TEDx ont en effet leur réputation. Il en existe un peu partout en France, et notamment à Blois ou Orléans.

Le concept, différents intervenants se succèdent sur scène, pour des prises de paroles courtes, 18 min maximum, avec pour objectif de délivrer un message fort et innovant. Un exercice difficile et qui ne s’improvise pas. Un travail de coaching est alors mis en place par les équipes TEDx. Au menu : plusieurs mois de préparation et d’écriture.