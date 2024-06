Les chroniques ciné d’Iris du 5 juin : "Bad Boys : Ride or Die", "Sous la Seine", "Tunnel to Summer", on vous aide à choisir

"Sous la Seine", "Bad Boys : Ride or Die" et "Tunnel of summer", à voir à partir du 5 juin.

Dans La Chronique ciné d’Iris, on parle des films à voir ou revoir au cinéma ou sur les plateformes. Aujourd’hui, on plonge dans les profondeurs de la Capitale pour le thriller horrifique "Sous la Seine", on partira au Japon pour le film d’animation "Tunnel To Summer", mais on commence par des retrouvailles, avec "Bad Boys : Ride or Die".

Bad Boys : Ride or Die, le quatrième volet des aventures du duo campé par Will Smith et Martin Lawrence. Près de 30 ans après le premier épisode, Mike et Marcus les deux flics de choc sont de re-re-retours mais cette fois-ci, ce sont eux qui sont poursuivis par la police...

Alors on y va, on n’y va pas ? Tout dépend de votre intérêt pour la franchise et votre capacité à revoir plus ou moins le même film - mais en moins bien - d’une fois sur l’autre... Ici, on évite l’ultime redite indigeste et faisant (un tout petit peu) évoluer les personnages, tout en gardant l’ADN de la saga. A ce propos, c’est mieux d’avoir vu les précédents opus, et particulièrement le 3e, pour ne pas être trop perdu. Le reste restant parfaitement improbable, mais suffisamment spectaculaire pour que les amateurs du genre s’y retrouvent. On passe en mode canapé avec la nouvelle production Netflix, Sous la Seine. Un thriller horrifique à la Dents de la mer dans les eaux de la Capitale, avec Bérénice Bejo dans le rôle principale.

Pas assez assumé pour être une série B amusante, le final est pourtant tellement exagéré qu’une fois la stupeur passée, on s’interroge : est-on en présence d’un potentiel nanar culte ? A vous de le dire... Retour au cinéma pour le film d’animation japonais Tunnel To Summer, récompensé au dernier festival d’Annecy. L’histoire du jeune Kaoru, qui va faire équipe avec la nouvelle du lycée pour explorer un tunnel mystérieux où les secondes passées en son sein, équivalent à plusieurs heures dans la vraie vie.