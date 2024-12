« Les Démons de minuit » : Julien Doré dévoile un clip complètement décalé

Après avoir invité les L5 dans le clip de « Toutes les femmes de ta vie », repris son look de la Nouvelle Star dans « Pourvu qu’elles soient douces », ou dans s’être vêtu d’un pyjama assez original pour « Ah les crocodiles », Julien Doré a de nouveau frappé fort pour son nouveau clip. Dans la soirée du 2 décembre, l’artiste a dévoilé la vidéo qui accompagne le nouveau single de son album de reprises Imposteur, « Les Démons de minuit ».

Le Père Noël s'invite dans le clip

Julien Doré convoque dans ce clip de nombreux personnages aperçus dans d’anciens clips. Qui ça, qui ça ? Globe Dylan, Dino Ventura, Panda Bullock, Nathalie Paille ou encore ses chiens Simone et Jean-Marc. Tout ce beau monde se retrouve dans un chalet à Noël et danse sur la chanson culte du groupe Images. Une chorégraphie là encore particulièrement décalée, à l’image du chanteur, et qui pourrait bien s’inviter lors des réveillons de Noël cette année. A noter qu’un invité de marque fait aussi une apparition : le Père Noël !