Les Foulées Roses du Berry vous attendent pour leur nouvelle édition

C’est devenu un moment incontournable de solidarité dans le Cher. Les Foulées Roses, course de 6km à La Chapelle Saint-Ursin, se tiennent les 2 et 3 octobre prochain. Le parcours démarrera de la Place de l’Eglise pour revenir sur cette même place. Plusieurs points d’animations sont prévus avec de l’art visuel ou de la musique. Vous pouvez faire la course en individuel ou bien en challenge entreprise avec votre employeur et le groupe le plus représenté sera récompensé.

Comme le rappelle Amandine Morvant, chargée de développement évènementiel pour Le Berry Républicain, un des organisateurs des Foulées Roses, « le même protocole sanitaire est mis en place. Vous pourrez donc également faire votre marche individuellement où vous le souhaitez avec une application mobile ». À noter que le pass sanitaire ne sera pas nécessaire.