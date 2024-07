Cela ne vous a pas échappé, la météo est assez capricieuse en ce moment : peu de soleil et des températures plutôt fraiches pour la saison.

Des conditions météorologiques qui ont forcément des conséquences sur notre alimentation au quotidien, et sur notre consommation de fruits et légumes. On en mange moins, et par conséquent, cela se ressent sur les ventes des producteurs.

D’après des infos de nos confrères de BFM TV, certains vendeurs parlent de baisse de 30 voire de 40%, et cela touche aussi bien les salades, les tomates, les fraises, les cerises, les melons ou encore les pastèques… bref tous les fruits et légumes du soleil.

Pourtant, d’après plusieurs distributeurs, les prix des fruits et légumes sont en baisse par rapport à l’année dernière : entre -5 et même -20% pour les produits déjà cités plus haut.

En conclusion, si les ventes des maraichers continuent de dégringoler, il leur restera deux solutions: soit transformer leurs productions, en jus de fruit, par exemple. Ou alors faire des promotions alléchantes pour nous inciter à acheter.