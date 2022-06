Les Inconnus : le trio bientôt de retour à la télévision avec un nouveau projet

Les fans de la première heure sont ravis : le célèbre trio des Inconnus, constitué de Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Legitimus, va se reformer le temps d'un programme diffusé en prime time sur TF1 et baptisé Les Inconnus se reforment, comme l'a annoncé la chaîne ce jeudi 23 juin. Au cours de cette émission exceptionnelle, d'autres célébrités rejoindront les trois humoristes afin de réinterpréter leurs sketchs cultes.

Une suite pour le film Les Trois Frères ?

Mais ce n'est pas tout. En plus de ce projet, les trois acteurs vont également réapparaître sur le grand écran dans un film réalisé par l’auteur de BD Riad Sattouf. Un long-métrage "un peu délirant", a d'ailleurs confié Didier Bourdon à BFMTV. "On jouera plusieurs personnages. C’est plutôt une belle idée. Riad aime bien qu’on puisse jouer des personnages complètement différents -quitte à ce qu’on ne nous reconnaisse pas, parfois, pendant le film", a-t-il continué, avant d'évoquer un possible troisième volet pour le film mythique Les Trois Frères.

"Ce serait le dernier volet, ce serait Les Trois grands-pères. On barrerait 'frères' et on mettrait ‘grands-pères'", a-t-il expliqué à BFMTV. "Le troisième volet serait un volet plus aventurier, drôle, mais on sortirait de la France", a-t-il déclaré. Les fans croisent les doigts !