Les infos du vendredi 29 septembre

RECORD - La France a connu son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré selon Météo France. La température moyenne va atteindre 21,5 degrés, plus de 3,5 degrés au-dessus de la moyenne 1991-2020.

Dans le Berry, les températures ont été bien supérieures aux valeurs de saison. Par exemple, à Bourges, il a fait 5 degrés en moyenne plus chaud que la normale. Et l'ensoleillement est 20 à 25% supérieur aux normales dans l’Indre et le Cher pour la saison.

INFLATION - L’inflation sur un an atteint près de 5% en septembre. Si la hausse des prix de l’alimentaire ralentit à +9,6% sur un an, les prix de l’énergie bondissent à +11,5% sur un an.

IVG - Bérangère Couillard, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes était à Tours aujourd’hui. Elle a visité le service d’orthogénie du CHRU, au lendemain de la journée internationale du droit à l’Interruption volontaire de grossesse. L’occasion pour elle d’annoncer, la généralisation de l'autorisation pour les sage-femmes de pratiquer des IVG d’ici la fin de l’année.

TRAINS - Les billets pour les vacances de Noël disponible à partir du 4 octobre. Cela concerne les voyages entre le 10 décembre et le 9 janvier, et puis le 15 novembre ce sera au tour des billets pour les vacances d’hiver.