Il reste encore des substances chimiques nocives dans certains jouets pour enfants. Voilà l’alerte de la Commission européenne lancée à la fin du mois de juillet.

Même si les règles appliquées dans ce domaine sont déjà très strictes, notamment en ce qui concerne les risques d’étouffement, il resterait encore certains nombres de lacunes, selon la Commission.

C’est pourquoi elle envisage d’interdire dans les jouets la présence de perturbateurs endocriniens, mais aussi tout ce qui présente un danger pour le système immunitaire, respiratoire ou neurologique chez l’enfant.

La Commission évoque des substances chimiques qui peuvent altérer le fonctionnement de leurs hormones, ou avoir une incidence sur leur santé, par exemple.

Alors rien n’est fait pour le moment mais si la loi est appliquée prochainement, ce serait, selon le Bureau européen des unions de consommateurs, une première mondiale pour une classe entière de produits.

Enfin pour aller plus loin, la Commission veut être aussi plus sévère pour les jouets produits hors de l’Union Européenne, et créer un passeport numérique pour chaque produit afin de vérifier s’il est bien conforme avec les normes de l’UE, et, surtout, qu'il ne soit pas dangereux pour nos enfants.