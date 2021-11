Les jumelles pandas du ZooParc de Beauval se prénomment Huanlili et Yuandudu

Voici donc Huanlili et Yuandudu ! Les prénoms officiels des jumelles pandas ont été dévoils peu après 17 heures, au cours d’une cérémonie officielle, en présence des deux athlètes. Pour rappel, ces prénoms ont été choisis par le public, invité à voter sur le site internet du ZooParc. 122 000 votes ont été enregistrés.

Ces deux noms sont un mélange avec les prénoms des parents des deux jumelles pandas, Huan Huan et Yuan Zi. Auparavant, les deux pandas étaient appelés Fleur de Coton et Petite Neige par les équipes de soigneurs de Beauval. Les jumelles pandas sont nées, on le rappelle, le 2 aout dernier. Elles pesaient alors 200 et 300 grammes. Une fois adultes, elles avoisineront les 100 kg.