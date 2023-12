Les marchés de Noël dans la Nièvre et l’Yonne

Yonne

A Auxerre, une cinquantaine d’artisans seront présents vendredi 1er décembre. Rendez-vous place de l’Arquebuse entre 11 et 22 heures. L’événement est organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en collaboration avec la Ville d’Auxerre et la Communauté de l’Auxerrois.

A Sens, le marché de Noël se tiendra en centre-ville les 8.9 et 10 décembre.

Artisants et commerçants locaux vous accueilleront dans des chalets et sur la mezzanine du marché couvert pour vous faire découvrir des produits de qualité : artisanat, gastronomie, décorations festives et bien d'autres trésors à dénicher.

A noter le vendredi à 19h, la Corrida de Noël, le lendemain une chorale interprétera à partir de 17h des chants de Noël.

Enfin, à Chablis, 17 exposants, artisants d’art et métiers de bouche vous donne rendez-vous les 9 et 10 décembre au domaine Guegen. Au menu : dégustation de vins, champagne, huitres, foie gras, escargots sur place.

Tous les marchés et animations de Noël sont à retrouver sur www.tourisme-yonne.com

Nièvre

A Varennes-Vauzelles, ce sera du 1er au 3 décembre, place de la République et Chemin des Meuniers. Au programme, une chorale, une mini-ferme, le père Noël et les commerçants dans leurs chalets.

Des ateliers seront proposés aux enfants tout le week-end (maquillage, marionnettes, chocolat…). Le Père Noël sera présent sur le marché le samedi après-midi.

A Cosne sur Loire, un marché de l’Avent aura lieu le 2 décembre. Le Carré d'As organise un marché de l'Avent, où de nombreux exposants seront présents : stands de dégustations, boissons, gourmandises sucrées, salées, décorations, jouets. Le Père Noël sera également présent de 10h à 12h et de 15h à 18h.

A La Machine, le 16 décembre, place de la Victoire. Artisans locaux et producteurs vous attendent nombreux. Des animations sont prévues :

déambulations, concours de pulls moches de Noël, concert, spectacle lumineux…

Tous les marchés et animations de Noël sont à retrouver sur nievre-tourisme.com