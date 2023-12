"Les Mystères de l'Amour" : clap de fin pour José

C'est décidé, Philippe Vasseur (José) claque la porte de la série les "Mystères de l'Amour" et dit "au-revoir" à ses fans.

Un véritable coup de tonnerre pour la série. On dirait, en l'écoutant, que Philippe Vasseur se décharge d'un poid énorme. Comme si il se libérait d'un rôle qu'il a trop longtemps porté et qui l'a empêché de vivre sa vie. La vraie. Un message qui ressemble à un soulagement pour cette figure amblématique des séries AB Productions.

Est-ce un départ définitif ? En tous cas ça y ressemble. Dans un message diffusé sur sa page officielle, l'acteur commence par souhaiter un Joyeux Noël et "en ce qui concerne la nouvelle année... On verra, je vous referai une petite vidéo". "En attendant cette vidéo est faite aussi pour vous dire au-revoir. Because je pars de la série, j'arrête. Je mets de côté des projets que j'ai depuis très longtemps, depuis des années, j'ai envie de les réaliser parce que je suis encore très très jeune" (rires).

A 57 ans, Philippe Vasseur a décidé de vivre sa vie, de tracer sa route, au sens propre du terme, puisqu'ils souhaite se lancer dans un "road trip français". Il raconte que cela fait très longtemps qu'il n'est pas monté sur sa moto, qu'il partagera des petites vidéos régulièrement. Un message adressé notamment aux très nombreux motards qui le suivent et avec qui il partagera sa nouvelle aventure.

Le plus étonnant c'est qu'il ne dit pas à mot à ses collègues acteurs, Hélène Rollès notamment, ni à sa production. Est-il en froid avec l'équipe ?

Philippe Vasseur met fin au rôle de José qu'il a porté pendant 32 ans ! Reste à savoir comment son départ sera expliqué dans la saison 33 des Mystères de l'Amour.

Mystère...