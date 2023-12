La nouvelle comédie d'action de Netflix :

Elle pourrait être comparée à "Very Bad Trip'" pour le côté "gueule de bois", à "The Boys" pour le côté trash (les super-héros en moins) et "24 heures chrono" pour l'action.

La saison 1 de "Chargés à bloc" est disponible sur Netflix. Attention, la série est déconseillée au moins de 18 ans, et pour cause, elle coche toutes les cases : drogues, alcool, langage grossier, violences, nudité... L'histoire d'une équipe des forces spéciales américaines qui passe sa soirée à boire et à se droguer après avoir déjoué un attentant. C’était sans compter sur une nouvelle mission qui se présente dès le lendemain matin et qu’ils vont devoir accepter malgré leur gueule de bois.