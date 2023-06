Les Nuits Lumières 2023 à Bourges : infos pratiques

L’an dernier, l’édition 2022 avait rassemblé 78 000 personnes. Cette année encore, les visiteurs devraient répondre présents. Pour rappel, ils sont invités à suivre la lumière bleue, pour découvrir diverses animations au cœur de la ville de Bourges. « Les Nuits Lumières, c’est un parcours spectacle qui prend la forme d’un son et lumières. Donc on projette des scénographies sur le patrimoine historique de la ville », nous précise Constance Bonduelle, adjointe déléguée à la communication et promotion de la ville de Bourges.

Sur le parcours, il y a 7 points d’intérêts, où sont projetées ces animations :

Le rempart gallo-romain

L'Hôtel Lallemant

Le musée Estève

Le Palais Jacques Cœur

L'ancien Archevêché

L'Hôtel des Postes

Le magasin Aubrun

« Tout au long du parcours, il faut suivre les lanternes bleues. D’ailleurs les Berruyers appellent les Nuits Lumières « les nuits bleues » », nous précise Constance Bonduelle. C’est relativement long. Il fait plus de 2,5 km et on s’arrête régulièrement. Donc finalement on peut en profiter un soir, mais on peut aussi en profiter plus d’une soirée. C’est une bonne raison de rester à Bourges plus d’une nuit".

Cette année, la Villa Monin a également pris part aux festivités. Elle propose notamment un cocktail créé pour l’occasion, appelé « Ursine », du nom de l’ourse bleue emblématique de l’évènement.

Les équipes de la ville expliquent déjà travailler sur les prochaines éditions des Nuits Lumières. Mais pour l’heure, pas question d’élargir le parcours. « Il y a des coûts de fonctionnement, non négligeables, et ça un impact aussi sur les riverains. Mais on réfléchit à éventuellement enrichir le parcours existant », conclut l’adjointe.

Infos supplémentaires :

L’édition 2023 a démarré le 17 mai, et dure jusqu’au 17 septembre.

Dès la tombée de la nuit

Rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis soirs pour le mois de juin,

Tous les soirs de juillet et août,

Les Jeudis, vendredis et samedis soirs pour septembre.