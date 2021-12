Scène insolite sur le tarmac de l’aéroport. Il n’est pas rare de voir des automobilistes pousser leur véhicule sur le bord de la route en cas de panne. Il est toutefois nettement plus rare de voir des passagers pousser un avion en panne sur une piste d’atterrissage. C’est pourtant ce qui s’est produit le 1er décembre dernier à l’aéroport de Bajura à Kolti, au Népal.

Après l’éclatement d’un pneu, l’avion léger de la compagnie Tara Air est resté immobilisé sur la piste. Il fallait alors rapidement l’évacuer pour éviter tout risque de collision avec un autre avion prévu au décollage ou à l’atterrissage. Une vingtaine de passager est donc descendu de l’appareil et a commencé à pousser l'avion à mains nues depuis l’arrière de la carlingue.

Partagée sur les réseaux sociaux, principalement Tik Tok et Twitter, la vidéo de la scène (ci-dessous) est aussitôt devenue virale et a fait le tour du monde. « On ne voit que ça au Népal », a plaisanté un internaute, visiblement habitué à voir ce genre d'incident. « Regardez le mec qui pousse la roue et qui pense contribuer à quelque chose », s'est moqué un autre. Mais beaucoup d’autres internautes profitent de cet incident pour pointer du doigt le manque de contrôle et de sécurité dans les avions de la compagnie aérienne…

Ignorant ppl are making fun of #TaraAir 's video after a burst tire, can happen to any airline, but this is more fault of @hello_CAANepal who do not have required ground equipment in STOL airports it operates. They charge airlines good money but don't provide the service needed. https://t.co/nWnYy2lASg — Masked ? & Fully Vaxxed ? (@GuyAirline) December 2, 2021

Just another normal day at office for hilly and mountainous aircraft system. Often happens during the winter season. https://t.co/Ny54GVsGpB — SM (@sandeepmallat) December 1, 2021