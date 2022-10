"Les pâtisseries enchantées" : 33 recettes pour réaliser les plus beaux desserts de vos Disney préférés

La pomme empoisonnée de Blanche-Neige, le somptueux gâteau de mariage d'Ariel la petite sirène, le gâteau aux noisettes et au chocolat que Geppetto sert à Cléo dans Pinocchio ou encore les cookies de Raiponce... Dans son livre Les Pâtisseries enchantées, Thibaud Villanova recense pas moins de 33 recettes inspirées par les plus grands films d’animation Disney et Pixar et divisées en 3 sections : la cuisine des princesses, la cuisine autour du monde et la cuisine des mondes imaginaires.

Les recettes de vos héros ou héroïnes favoris

Dans la droite lignée du titre Recettes enchantées, paru en 2019, "vous retrouverez entre ces pages [...] une soupe fruitée et pimentée tout droit venue de Kumandra, les biscuits au gingembre de Penny à qui Bernard et Bianca portent secours, ainsi que plusieurs desserts servis lors d’une fête à la table de la Bête et de nombreuses autres surprises toutes plus appétissantes les unes que les autres", promet ainsi l'auteur.

"Je m’attache à creuser chacun de ces univers pour en sortir les recettes de vos héros ou héroïnes favoris ou celles de plats qu’ils auraient pu déguster. Mon travail consiste aussi bien à créer une recette qu’à reproduire des décors, à placer des easter eggs dans les accessoires ou dans les ingrédients. À chaque recette, mon objectif est simple : prolonger l’immersion du lecteur dans un univers qu’il connaît bien par le biais d’un plat gourmand", confie-t-il.

Un joli ouvrage de 144 pages gourmandes à retrouver dès ce mercredi 19 octobre dans toutes les bonnes librairies !