"Une montée en niveau orange de la vigilance orages n'est pas exclue", indiquait Météo-France dans son bulletin ce matin. C'est désormais chose faite. 15 départements sont à présent en vigilance "orange" aux orages dont le Loiret, le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, l'Indre en Centre-Val de Loire ainsi que l'Yonne et la Nièvre en Bourgogne.

Ces orages parfois violents se développeront depuis le Poitou-Charentes et gagneront le Centre et la Bourgogne. Ils circuleront ensuite vers le nord ou nord-est et atteindront la Champagne à partir de la fin d'après-midi ou de la soirée, détaille Météo-France.

Des orages qui s'accompagneront de fortes pluies (30 à 40 mm en peu de temps et très localement 50 mm en moins d'une heure), d'un risque de fortes chutes de grêle ou de gros grêlons, de fortes rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h et très localement 100 km/h ainsi que d'une activité électrique importante.

Des rafales de vent à 105 km/h à Orléans

La vague d’orages d'orages d'hier n'a pas épargné nos régions. De nombreux incidents ont été enregistrés en Pays de la Loire et en Centre-Val de Loire. Selon Météo-France, des rafales de vent à 105 km/h ont été enregistrées à Orléans, un record pour un mois de juin. À Blois et Châteaudun, le compteur est grimpé jusqu’à 95 et 90 km/h. Dans le Cher, des grêlons de 2 à 4 cm sont tombés dans le sud du département à Loye-sur-Arnon, avec des "dégâts observés par endroits", rapporte l’Association Météo Centre.

Du côté du Mans, près de 20 millimètres d’eau se sont déversés sur la ville en 15 minutes, rapporte La Chaîne Météo. En Sarthe, plus de 800 foyers étaient toujours privés d’électricité en milieu de matinée ce lundi selon nos confrères de Ouest-France.