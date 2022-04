Les pharmaciens en colère face à la baisse de leur rémunération sur les tests antigéniques

C’est une baisse "mal vécue par la profession" et qui provoque la colère des pharmaciens… Depuis le 1er avril, la prise en charge des tests antigéniques par l’Assurance Maladie a de nouveau diminué, passant de 20 euros à 16,50 euros. En conséquence les pharmaciens sont moins bien rémunérés pour réaliser des dépistages Covid, seulement 1,90 euros par test, le revenu le plus bas parmi tous les professionnels de santé.

Un changement qui oblige les pharmacies à revoir leur organisation, quitte à ne plus réaliser de dépistages à longueur de journée faute de moyens. "Avec 1,90 euros je ne sais plus faire, déplore par exemple Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO). Désormais, je vais faire des tests lors de moments de creux mais pas avant ni après, entre 14h et 15h par exemple, alors qu’avant on désorganisait le travail de la pharmacie pour que tout le monde ait des tests à toute heure". Il détaille :