On exagère un peu mais d’après des statistiques de l'entreprise NielsenIQ, ce type d’huile a augmenté de 21% en France en seulement un an, et le prix au litre tournait en mars autour de 13,48 euros. Des chiffres qui peuvent modifier le comportement de certains consommateurs lorsqu'il est l'heure d'aller faire ses courses.

Alors la faute à quoi ? Encore une fois aux mauvaises conditions climatiques dont a été victime l'Espagne dernièrement. C’est en effet le premier pays exportateur d’huile d’olive en Europe, récemment frappé par une sècheresse exceptionnelle.

En effet, les fortes chaleurs ont entrainé la chute des fleurs de l’olivier, provoquant forcément une diminution de la production d’olives.

Et malheureusement, le phénomène n'est pas prêt de s’arranger puisque les Français ne consomment seulement que 4% d’huile d’olive made in France, contre 85% rien qu’en Espagne et en Italie.

Alors en attendant que les prix baissent, on vous pose cette question : êtes-vous prêts à cuisiner vos plats à l’huile de tournesol ?