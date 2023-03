Alors que des millions de tonnes d’algues odorantes se sont déjà échouées sur des littoraux des Caraïbes, et notamment sur des plages de Guadeloupe et de Martinique, une gigantesque masse de sargasses, qui s'étend sur plus de 8000 kilomètres de long et 400 kilomètres de large, soit deux fois la largeur des États-Unis, se dirige actuellement vers les côtes américaines, en Floride. Cet amas d'algues pourrait être le plus important jamais enregistré.

Des algues extrêmement toxiques

Si elles ne représentent aucune dangerosité lorsqu'elles sont dans la mer, ces plantes aquatiques sont malheureusement nocives pour la santé de l'Homme et l'environnement dès lors qu'elles sèchent. En effet, en se décomposant sur les plages, elles libèrent un sulfure d’hydrogène, un gaz toxique qui sent l'oeuf pourri, pouvant causer des maux de tête et des vomissements. Ce gaz, qui contient de l'arsenic, peut également provoquer de graves problèmes respiratoires.

"Cette masse était plus importante en janvier qu’elle ne l’a jamais été depuis 2011. Il s’agit d’un phénomène océanographique entièrement nouveau qui crée un problème pour le tourisme dans la région des Caraïbes où il s’accumule sur des plages jusqu’à 5 ou 6 pieds de profondeur", a déclaré le Docteur Brian Lapointe, chercheur à la Florida Atlantic University, à la chaîne américaine CNN.