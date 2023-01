Les scientifiques viennent-ils de créer un robot capable de se liquéfier comme dans Terminator 2 ?

Réalisé en gallium , un métal mou dont le point de fusion est atteint à 29,76 degrés Celsius à pression normale, ce mini-robot tient dans la paume de la main. Des particules magnétiques ont également été intégrés à l'objet afin de le rendre sensible à un champ magnétique alternatif. Ces dernières servent également à faire bouger et se déplacer le robot lorsque le champ magnétique change.

Bien entendu, ce robot d'un nouveau genre n'est pas destiné à s'évader d'une prison comme dans Terminator, mais plutôt à des fins médicales. Il sera ainsi utile dans le monde réel pour se faufiler dans des endroits très étroits et donc parfait pour acheminer un médicament dans le corps humain ou de cibler un corps étranger. Les chercheurs ont d'ailleurs fait le test sur une maquette d'estomac humain, et ont sollicité le robot pour absorber un petit objet et le retirer.