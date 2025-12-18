Les Septors affronteront le PSG en coupe de France de handball !

L’heure de la revanche approche ! Après avoir brillamment vaincu Limoges le 9 décembre, les Septors de Saran poursuivent leur incroyable parcours en Coupe de France de handball. Et pour les quarts de finale, les saranais ont tiré un adversaire de choix : le PSG handball. Le 10 février prochain à 20 heures, les deux équipes s’affronteront au palais des sports d’Orléans. Une belle introduction pour le match du 13 février au Co’Met, accompagné d'un showcase de Claudio Capéo.

Cette affiche en or est, certes, une occasion de voir une brochette de stars, d’internationaux et l’une des meilleures équipes d’Europe, mais c’est surtout l’occasion d’espérer la revanche des Septors. Lors des 8e de finale de la coupe de France 2024, ils s’étaient inclinés logiquement mais vaillamment, sur le score de 32-36.

Si rien n’est joué, la partie s’annonce tout de même compliquée. Les Septors, actuellement 8e de deuxième division, devront lutter pour faire tomber le leader de la première division française, encore invaincu en championnat. Sur 9 confrontations contre le PSG, en 9 ans, les saranais restent sur 9 défaites.

Espérons que les récentes très bonnes performances des Septors, en championnat et en coupe, leurs permettront d’aller chercher les demi-finales. Pour augmenter leurs chances de victoire, n’hésitez pas à venir encourager les hommes de Luis Cruz, le 10 février, il reste encore quelques places (de 10 à 25 €) !