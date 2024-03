Ils ont accompagné de nombreuses générations, leurs voix sont reconnaissables entre mille, Véronique Augereau et Philippe Peythieu seront à Angers les 23 et 24 mars prochains. Les voix françaises de Marge et Homer Simpson, sont les invitées du festival de court-métrage "Chants contre Champs", à Angers. Cet événement créé en 2003 signe son grand retour après plusieurs années d'absence. Plusieurs courts-métrages seront en compétition, mais également des vidéoclips. Les musiques originales seront également à l'honneur, avec des performances artistiques en live.