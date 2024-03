Les sorties de votre week-end

A Angers, un salon Zen et bio tout le week-end. L’occasion d’en savoir plus sur l’environnement, le commerce équitable, le tourisme vert et solidaire, ou encore de découvrir et rencontrer des producteurs bio locaux. Près de 120 exposants sont attendus lors de cette nouvelle édition. Ils prodigueront leurs conseils pour un mode de vie plus sain, plus bio, et plus zen ! Rendez-vous au parc des expositions.

En Touraine, dimanche, les sportifs pourront de nouveau trouver leur bonheur avec la Ronde des 7 clochers (VTT et marche) à Chinon et le trail des vignes à Vernou-sur-Brenne.

A Orléans, un marché aux plantes. Ce sera samedi et dimanche au jardin des plantes. Toujours dimanche à Orléans, une brocante de printemps sur le quai du châtelet… Une trentaine de professionnels se réunissent pour cette 3e édition le long de la Loire. Produits vintage, livres anciens, linge de maison ou bien petits meubles, les amateurs d’objets anciens et d’occasion y trouveront leur bonheur.

Une exposition à la médiathèque de Châteauroux. Histoire, sport et citoyenneté. Des J.O. d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette exposition met en exergue des récits hors norme, de sportives et de sportifs, qui ont marqué de leurs engagements l’histoire contemporaine.

Sport toujours avec l’opération le Sport donne des Elles à l’occasion de la journée des droits des femmes. A Bourges des activités gratuites sont proposées au marché nordique. A Orléans samedi, une séance de self défense est organisée ce samedi.