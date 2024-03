Les sorties musicales du 29 mars

BEYONCE - Après avoir rendu hommage aux artistes noires pionniers de la house et du disco, Beyoncé sort aujourd’hui Cowboy Carter, un album country. Deux singles sont déjà sortis, Texas Hold'em et 16 Carriages. L’opus devrait de surprendre les fans de Queen B, plus habitués au RnB. D’autant que la country est aussi un genre traditionnellement associé à l'Amérique blanche et conservatrice. Parmi les titres de ce nouvel album, Jolene, reprise de Dolly Parton, la reine de la country, et au passage la tante de Miley Cyrus.