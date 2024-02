Les sorties musicales du vendredi

Le mercredi, c’est les sorties ciné, le vendredi, la musique ! À découvrir aujourd’hui d’abord, la version acoustique de Ce qu’on était, de Pierre Garnier . « Je sais que vous l’attendiez beaucoup. Moi aussi, maintenant elle est à vous alors profitez écoutez », a écrit le gagnant de la Star Academy 11 sur les réseaux sociaux. La chanson est en tête du classement des singles les plus écoutés en France entre le 9 et le 16 février.

Elle aussi sortira un nouvel album dans quelques semaines. Sofia Carson, l’interprète du génial Come Back Home l’été dernier, dévoile un titre de son prochain opus aujourd’hui, Jokes On Me.