Taylor Swift : son nouvel album The Tortured Poets Department est disponible !

A peine le précédent, Midnights, était-il récompensé d’un Grammy Awards, qu’elle en profitait pour annoncer la sortie d’un nouveau : Taylor Swift sort ce vendredi 19 avril son onzième album, The Tortured Poets Department. Un événement particulièrement attendu par sa communauté de fans, les Swifties, qui devraient rapidement le propulser en tête des ventes et des écoutes. The Tortured Poets Department a été décrit par l’autrice-compositrice-interprète comme « une question de survie. Toutes les choses que je traversais, il fallait que je les écrive. Ça m’a en quelque sorte rappelé pourquoi l’écriture de chansons est quelque chose qui me guide dans la vie, et je n’ai jamais eu d’album où j’ai eu autant besoin d’écrire des chansons. »

16 pistes et... un double album !

Comme pour Midnights et Folklore, c’est encore avec Jack Antonoff, guitariste du groupe Fun, et Aaron Dessner, que Taylor Swift a principalement travaillé. The Tortured Poets Department comporte 16 pistes (dont deux collaborations avec Post Malone et Florence and the Machine), complétées par quelques bonus proposés dans quatre éditions collectors. L'album laisse encore la part belle à la synth-pop, mais avec une touche plus rock que Midnights. La relation de Taylor Swift avec son ex-petit ami Matty Healy semble avoir été l'une des principales sources d'inspiration des textes. Dans une publication ce vendredi sur Instagram, la chanteuse livre une description de son album : « Une anthologie de nouvelles oeuvres qui reflètent les événements, les opinions et les sentiments d'un moment fugace et fataliste dans le temps, un moment à la fois sensationnel et triste. Cette période de la vie de l'auteur est maintenant terminée, le chapitre s'est fermé. Il n'y rien à venger, pas de comptes à régler une fois les blessures guéries. Et après réflexion, un bon nombre d'entre elles se sont averées auto-infligées. Cet écrivain a la ferme conviction que nos larmes deviennent saintes sous forme d'encre sur une page. Une fois que nous aurons ranconté notre histoire la plus triste, nous pourrons en être libéré. Et puis tout ce qui reste derrière lui, c'est la poésie torturée. »