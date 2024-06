Les sorties musicales du vendredi 14 juin

Un mois après l’Eurovision, Slimane signe son retour avec un hymne à la paix, intitulé Résister, what about peace ?. Un titre chanté en Français et en Anglais. Dans son clip, l’artiste chante devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. A travers ce geste artistique, dans un lieu emblématique, Slimane a voulu souligner son engagement en faveur de la Paix et de la Fraternité. Et il prouve aussi une fois de plus tout son talent, à travers une incroyable prestation.