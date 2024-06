Les sorties musicales du vendredi 21 juin

Soprano est de retour ! Le Marseillais sort aujourd’hui son 8ème album intitulé "Freedom", trois ans après Chasseur d'étoiles ,écoulé à plus de 300 000 exemplaires et devenu disque de platine. Cet opus est composé de 12 morceaux, notamment "Facile à danser" que vous entendez déjà sur Vibration. Mais aussi le titre éponyme Freedom et C24 sans oublier plusieurs collaborations comme celle avec Vacra sur la chanson En équipe ou celle remplie de mignonnerie avec sa fille Luna sur le morceau "Papa dis-moi". Un opus aux textes engagés et avec hymnes à la bonne humeur.

Crédit : Coldplay – Feels like I’m falling in love

Coldplay – Feels like I’m falling in love

Coldplay – Feels like I’m falling in love

Après I Luv It et He Knows, Camila Cabello dévoile un nouvel extrait de son futur album, C, XOXO, qui doit sortir cet été. Chanel n°5, est une ballade sensorielle qu’elle « dit offrir en cadeau à ses fans ».