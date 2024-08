Les temps forts de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 (VIDEOS)

La cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 Crédit : Miguel MEDINA / AFP

Des athlètes, des bénévoles, des stars... Revivez les temps forts de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024.

Clap de fin pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ! La cérémonie de clôture s’est déroulée dimanche soir au stade de France. C’est le quadruple médaillé d’or en natation, Léon Marchand, qui a donné le La de la soirée. Le jeune nageur est allé récupérer la lanterne contenant la flamme olympique aux Tuileries pour la rapporter au stade de France. Les athlètes ont ensuite fait leur apparition dans le stade. La délégation française était emmenée par ses deux porte-drapeaux, Pauline Ferrand Prévot et Antoine Dupont. Les bénévoles ont aussi reçu leur ovation. L’enceinte s’est ensuite transformée en karaoké géant avec Charles Aznavour, Johnny Halliday, Joe Dassin, Queen ou encore Gal. De nombreux artistes aussi sont venus mettre l’ambiance : Kavinsky, Angèle, Phoenix et Air notamment. Durant le spectacle mis en scène par Thomas Jolly, les spectateurs ont de nouveau aperçu le cavalier et le personnage d’Assassin’s Creed de la cérémonie d’ouverture et découvert un personnage tout en doré.

JUNG Yeon-je / AFP Crédit : JUNG Yeon-je / AFP

La cérémonie était aussi l’occasion du passage de témoin à Los Angeles qui accueillera les JO dans 4 ans. Tom Cruise s’est alors élancé du toit du stade pour venir récupérer le drapeau olympique et repartir avec en moto. Dans une séquence enregistrée, on le voit traverser la capitale de nuit, prendre l’avion et sauter en parachute au-dessus de la Californie, en atterrissant sur la colline où trônent les lettres Hollywood. Les « O » avaient d’ailleurs été remplacés par les anneaux olympiques.

Depuis Long Beach, les Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dog et Dr Dre ont fait danser les foules. Et comme un dernier relai, Yseult est montée sur scène pour interpréter My Way de Frank Sinatra, adaptation de Comme d’habitude de Claude François. La soirée s’est terminée par un majestueux feu d’artifice au-dessus du stade de France. Les Jeux Olympiques terminés, ce sera bientôt autour des Jeux Paralympiques de faire vibrer le public parisien à partir du 28 août.