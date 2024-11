Les Tuche 5 : découvrez la bande-annonce de God Save The Tuche

God Save The Tuche : c’est le nom du cinquième volet de la saga des Tuche, débutée en 2011. La bande-annonce vient d’être dévoilée ce mardi 5 novembre et s’ouvre avec la célèbre réplique « Des frites, des frites, des frites ! ». Comme son nom l’indique, l’intrigue prendra cette fois place au Royaume-Uni, comme en témoignent les nombreux clichés sur nos amis britanniques présents dans ce teaser. « Les Tuche mènent à nouveau une vie paisible Bouzolles. Mais lorsque Jiji, le petit-fils de Jeff et Cathy, est sélectionné pour un stage de football à Arsenal, c’est l’occasion rêvée pour toute la famille d’aller découvrir l’Angleterre et d’y rencontrer la famille royale. Celle-ci ne s’imagine pas encore que le nom Tuche restera à jamais gravé dans l’histoire de la perfide Albion », indique le synopsis.