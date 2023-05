Les vélos électriques débarquent dans l’Auxerrois !

Tout le monde en selle ! Depuis ce mercredi, 320 vélos électriques sont désormais disponibles à la location en libre-service et en longue durée à travers 29 communes de l'Auxerrois. Pour se faire, 43 stations ont été installées dont 10 rien qu’à Auxerre. "La mise en place de ce service à la population, digne des plus grandes métropoles, montre l’ambition communautaire de faire de la mobilité un axe majeur de l’aménagement de son territoire et de sa politique de transition", se félicite l’agglomération.

Le premier trajet offert

Pour déverrouiller un appareil, rien de plus simple : il suffit de télécharger sur son smartphone l’application AuxR_M le vélo. Comptez 1,50 € pour 45 minutes de location, un abonnement mensuel est aussi proposé à 5 € pour une utilisation plus régulière. Aussi, un tarif réduit de 3 € par mois est proposé aux moins de 26 ans, aux bénéficiaires CSS, aux demandeurs d’emploi et aux abonnés au réseau de bus. À noter que le premier trajet est offert en entrant le code promo PREMIEREFOIS.

Retrouvez toutes les infos sur le dispositif juste ici.