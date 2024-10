Liam Payne, ex-membre des One Direction, est décédé

Terrible nouvelle pour les fans de One Direction. On apprend ce mercredi 16 mars au soir, le décès de Liam Payne, ex-membre et chanteur de la formation britannique, très célèbre au début des années 2010. Selon les premiers éléments recueillis par la presse locale, le chanteur aurait été retrouvé au pied de l'hôtel Costa Rica 6092, dans le quartier de Palermo, en Argentine. Liam Payne aurait, selon les premières informations, fait une chute mortelle du troisième étage de l'hôtel.

Après sa carrière avec le boys-band britannique, Liam Payne avait, comme les trois autres membres du groupe, entamé une carrière solo teintée de succès. À l'image de son album LP1, avec des titres devenus célèbres, tels que Strip That Down, Familiar ou encore Stack it Up.