LM Vindunum, la marque de prêt-à-porter qui met en lumière la ville du Mans

Derrière ce projet, Samuel Bouhours et Clément Kahassi deux anciens footballeurs du Mans FC. Ils proposent une collection à l’effigie de la cité sarthoise en collaboration avec des artistes locaux.

Direction Le Mans à la découverte d’LM Vindunum, la marque de vêtements fondée par deux anciens footballeurs du Mans FC, Samuel Bouhours et Clément Kahassi. Désormais assistants éducatifs, les deux amis se sont rencontrés au collège des Mûriers et se sont rapidement embarqués dans ce projet. LM Vindunum, qui reprend l’ancien nom de la ville du Mans en latin, c’est avant tout une collection mettant en avant les atouts de la cité sarthoise, et qui permet aux habitants de s’identifier explique Samuel.