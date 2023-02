Loir-et-Cher : 305 animaux recueillis à la ferme des oliviers

L’association, créée en 2008, est un sanctuaire pour animaux. Elle héberge des bêtes qui ont été abandonnées, maltraitées ou destinées à l’abattoir. Elles sont aujourd’hui plus de 300 à finir leur vie au sein de ce refuge. Ce sont principalement des animaux de ferme, sauvages, ou encore des chiens et chats.

Mais aussi des animaux plus « exotiques », que l’on a rarement l’habitude de voir en Centre-Val de Loire. « Sur le parcours de visite on a effectivement les wallabys, on a une petite Zébu, un chameau et un dromadaire, et on a des émeux, des lamas, une daine », précise Blandine, bénévole et co-gérante du refuge.