La Ferme des Oliviers accueille plus de 300 animaux de la ferme, de la faune sauvage ou domestiques ; des animaux abandonnés, victimes de maltraitance, ou accidentés. Le cas de ce refuge situé à Molineuf, créé en 2008, n’est pas isolé. Si vous interrogez tous les refuges, la majorité vous diront qu’ils sont eux-aussi dépassés. « C’est beaucoup dans le sens où on est une petite structure, nous explique Blandine, co-gérante de la ferme. On est que deux à gérer cette affaire tout le temps. 300 animaux c’est beaucoup, et on en refuse énormément. On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant d’animaux dans le besoin ».

En quête de financement

Devoir refuser des animaux, c’est un crève-cœur pour le refuge. Mais l’établissement n’a pas le choix. « On se heurte beaucoup aux élus locaux, aux mairies notamment. On récupère beaucoup d’animaux sur la voie publique. Et souvent les mairies, les forces de l’ordre nous sollicitent. Alors nous, on récupère pour mettre les animaux hors de danger. Mais derrière il n’y a personne pour financer ».

La Ferme des Oliviers regrette surtout que beaucoup de communes font appel à elle, mais refusent de financer la prise en charge des animaux. Aujourd’hui, le refuge s’appuie néanmoins sur des aides de l’Etat, de la Région et du Département.

Il est également ouvert au public une grande partie de l’année. Fermé pour l’hiver, la Ferme des Oliviers à Molineuf rouvrira aux vacances de Printemps. Tarifs et horaires de la visite sont à retrouver sur le site du refuge.